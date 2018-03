Decathlon komt naar Tragel in Aalst

Steeds meer Vlamingen gaan in Nederland hun inkopen doen. De reden daarvoor is niet ver te zoeken, gewoon omdat heel wat producten daar simpelweg goedkoper zijn. Uit cijfers van het prijzenobservatorium blijkt dat de prijzen in onze Belgische supermarkten maar blijven stijgen. Vooral in en rond de grensgemeenten is de keuze om even tot in Nederland te rijden dan snel gemaakt.