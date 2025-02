Decathlon AG2R La Mondiale Team met Naesen, De Bondt en Pollefliet naar Omloop

Een top 10 of misschien opnieuw een plaats bij de eerste vijf opnieuw is haalbaar. Dat zegt Oliver Naesen, kopman van Decathlon AG2R La Mondiale Team. De ploeg verkende gisteren kort het parcours van de Omloop, onder meer op de Leberg. Decathlon AG2R La Mondiale Team telt vier streekrenners in de rangen. Naast Oliver Naesen zijn dat Dries De Bondt, Sander De Pestel en Gianluca Pollefliet. Maar Sander De Pestel, vorig jaar nog mee in de vlucht van de dag, haakte vandaag ziek af. Oliver Naesen sprintte vorig jaar naar een vierde plaats. Het wordt niet makkelijk om dat morgen over te doen. Maar volgens Naesen is het dus haalbaar.