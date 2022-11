In vaccinatiecentrum Denderdal in Erembodegem is vandaag de 400.000ste prik gezet. Die eer viel te beurt aan de 81-jarige Robert Smekens uit Lede. En nu het 400.000ste COVID-vaccin gezet is, is de laatste rechte lijn voor Denderdal ingezet. Alle inwoners van Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert en Lede hebben hun uitnodiging voor hun herfstbooster intussen ontvangen. De sluitingsdatum van het vaccinatiecentrum was voorzien op 29 oktober. Maar om mensen nog een extra kans te geven om zich te laten vaccineren, is er zopas besloten om nog iets langer open te blijven. De eerstelijnszone Regio Aalst blikt tevreden terug op deze campagne.