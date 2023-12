Debby Burssens (PVDA Sint-Niklaas) op verkiesbare plaats voor Vlaams Parlement

Buggenhoutenaar en Kamerlid Steven Creyelman, van Vlaams Belang, treedt af als voorzitter en als lid van de Kamercommissie Legeraankopen. Creyelman is in opspraak gekomen in de maalstroom van de zaak rond zijn broer, Frank Creyelman. Die zou tegen betaling diensten hebben verleend aan een Chinese spion. Inmiddels hebben nieuwe gelekte chats aan het licht gebracht dat Frank pogingen heeft ondernomen om zijn broer Steven te betrekken bij zijn activiteiten. Voorlopig is er daar nog geen bewijs van, maar een plaats in de commissie Legeraankopen is niet langer houdbaar.