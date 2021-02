In het volleybal mogen we ons opmaken voor een streekderby in de finale van de beker van België. VC Oudegem versloeg gisteravond Tchalou met 0-3. Ook thuis werd het 3-0. En tegenstander in die finale wordt Asterix Avo Beveren. Ook zij haalden het gisteravond met 3-0-cijfers van VDK Gent, nadat het ook de heenwedstrijd al had gewonnen met 1-3. De traditieclub uit Beveren speelt eind februari in de Lotto Arena voor de 23ste keer al de bekerfinale.