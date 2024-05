De Zaat in Temse trekt met Lotto Dstny en Milence topbedrijven en tewerkstelling aan

Aan de Durme in Lokeren is deze voormiddag het levenloze lichaam gevonden een man. Wat er precies gebeurd is, dat wordt nog onderzocht. Rond half elf zag een voorbijganger een fiets liggen op het jaagpad aan de spoorwegbrug. Toen hij wat dichter ging kijken, zag hij ook een lichaam in het water liggen. De hulpdiensten werden opgebeld, maar alle hulp kwam te laat. De man, vermoedelijk een vijftiger, was al een tijdje overleden. Het is niet duidelijk hoe de man in het water is terechtgekomen. Alle pistes, van een ongeval, tot kwaad opzet of een wanhoopsdaad, worden open gehouden. Het parket van Oost-Vlaanderen is bezig met een onderzoek.