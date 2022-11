De Vylder klopt vijf jaar oude baanrecord van Moreno De Pauw op Zesdaagse van Gent

Daarvoor trekken we eerst naar het Kuipje, want in de Zesdaagse van Gent hebben we na de tweede nacht nieuwe leiders. Dat zijn Robbe Ghys en Lindsay De Vylder. Het jonge Belgische duo doet het uitstekend op de Gentse piste, en dat was er gisteren ook aan te zien. Man-in-vorm De Vylder zorgde zelfs voor een nieuw baanrecord. Hij veegde het vijf jaar oude record van Moreno De Pauw van de tabellen. De Vylder zette een tijd neer van 8 seconden en 406 honderdsten, goed voor een gemiddelde van ruim 71 kilometer per uur. Straffe cijfers van onze streekrenner, die aan een sterke Zesdaagse bezig is.