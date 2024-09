De Vredefeesten starten morgen: "Het traditioneel hoogtepunt van de Sint-Niklase evenementenzomer"

Morgen starten in Sint-Niklaas de jaarlijkse Vredefeesten. Het gaat om een speciale editie dit jaar, want het is de 80ste verjaardag van de bevrijding van de stad in de Tweede Wereldoorlog. Dat wordt gevierd met een uniek straatkunstproject, een bloementapijt, en de doop van een nieuwe stadsballon. Want ballonnen zijn niet weg te denken tijdens die Vredefeesten. Als het weer meezit, dan kleuren morgen, zaterdag en zondag heel wat ballonnen de hemel boven Sint-Niklaas. In totaal zouden er vanop de Grote Markt een veertigtal gewone heteluchtballonnen kunnen opstijgen, en ook een tiental specialevorm-ballonnen. En ook de telegeleide miniballonnen zijn opnieuw van de partij.