30 jaar geleden was de lancering van Kanaal 3 talk of the town. De verwachtingen waren hooggespannen. Dat bleek toen ook uit een rondvraag op de wekelijkse markt van Dendermonde. Onze kijkers gaven ons toen graag wat advies mee over hoe we het moesten aanpakken.