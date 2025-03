De ingang naar de nieuwe Scheldetunnel op de Linkeroever is klaar. En dat betekent dat de verbinding tussen linker- en rechteroever nu écht kan gemaakt worden. Het is een bijzonder moeilijke oefening om alles te coördineren zodat de tunnel klaar is in 2028 voor fietsers en 2030 voor auto's. Binnenkort vertrekken de acht andere tunnelelementen vanuit Zeebrugge. En dan kan het echte werk beginnen.