De Ster verwelkomt eerste baby-wallaby, tweede is op komst

Met het nieuwe zomerseizoen voor de deur staat, is er in het provinciaal recreatiedomein De Ster een kleine wallaby geboren. Het kleintje zit in de buidel van de mama en laat zich af en toe eens zien. De nieuwe wallaby is er vroeger dan verhoopt. De Ster had zowat anderhalf jaar geleden drie vrouwtjes en één mannetje gekocht voor de kinderboerderij, met de bedoeling om zelf te kweken. Maar nu blijkt dat het vrouwtje toen al zwanger was. De diertjes hebben zich intussen aangepast en zijn rustig gewend geraakt aan bezoekers. Ook een tweede vrouwtje is intussen zwanger.