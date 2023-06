De stad Aalst gaat sporthal Denderdal in Erembodegem grondig renoveren.

Houtemnaar Jenno Berckmoes is vandaag elfde geworden op het BK tijdrijden in Herzele. Berckmoes, die op een zucht van het parcours in Herzele woont, mikte vooraf op een plek in de top tien. Daar greep de renner van Team Flanders - Baloise dus net naast. Hij werd in het slot ook nog voorbij gereden door z'n goeie vriend Rune Herregodts, die derde werd. Toch blikt Berckmoes tevreden terug.