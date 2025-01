De Snoepkaas'n, Atomsje Oesjepot en Straffen Toebak winnen wedstrijd 'Driekoningen Atom'

In Denderhoutem hebben ze dit weekend dan weer Driekoningen gevierd. In de Haaltertse deelgemeente is dat een echte traditie, en ook een beetje een sport. Zowel volwassenen als kinderen gaan dan optreden op 10 locaties in de gemeente. Er is een wedstrijd aan verboden, want hun optreden wordt beoordeeld door een jury. Bij de jeugd deden er 9 groepen mee. Goed voor 111 kinderen. Een record. Bij de kleine groepen wonnen de Snoepkaas'n voor het tweede jaar op rij. Atomsje Oesjepot won bij de grote groepen. En dat voor hun eerste deelname. De 11 groepen bij de volwassenen viseerden vooral de lokale politiek en staken de draak met de actualiteit. Zo pakte de groep Straffen Toebak uit met juwelier Paul Roelandt als thema. Roelandt is de dorpszanger van Denderhoutem en werd het afgelopen jaar ook ereburger in de gemeente. De show viel in goede aarde, en Straffen Toebak won bij de volwassenen. De vijfde keer al intussen.