De sneeuwmanbrievenbussen zijn terug! Stuur eens een kaartje naar een eenzame

De sneeuwman-brievenbussen in het Waasland zijn terug. Binnenkort kan je ze terugvinden op 59 verschillende plaatsen. Tot en met 3 januari kan je daar warme wensen in deponeren. Die kaartjes en briefjes gaan dan naar mensen die eenzaam zijn, zodat ze zich niet alleen hoeven te voelen tijdens de feestperiode. Het is een actie van Zorgpunt Waasland, en de kindjes van een basisschool uit Melsele mochten vanmiddag de eerste kaartjes maken.