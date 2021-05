De smoutebollen van Delforge gemist? Haal ze gewoon in huis met deze bakmix

En om af te sluiten halen we de kermis in huis. Want de wereldbekende smoutebollen van Aalstenaar Vincent Delforge, die kan je nu ook zelf thuis maken. Het smoutbollenkraam heeft een webshop gemaakt waarop je kant-en-klare bakmixen kan bestellen voor smoutebollen en Brusselse Wafels. De stroopwafels zijn zelfs al volledig voorgemaakt. De formule slaat aan, de mixen vliegen als zoete broodjes over de toonbank. Het is een lekker alternatief voor de echte van de kermis. Want de foorkramers mogen sinds oktober vorig jaar al niet meer buiten komen.