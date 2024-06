In Sint-Lievens-Houtem is dit weekend 'De Skatekouter' geopend. Dat is het nieuwe skatepark op het terrein van basisschool Hofkouter, in het centrum van de gemeente. Met een skatezone van maar liefst 1000 vierkante meter kan iedereen, van skateboarders tot steppers, zich er uitleven. Ook uittredend Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle kwam een kijkje nemen bij de opening.