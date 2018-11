Vandaag Allerheiligen, dat betekent dat het gisteren Halloween was. De meer dan 2000 jaar oude, van oorsprong Keltische traditie wil, dat mensen zich dan verkleden, om zo boze geesten af te schrikken. Schrikken deden ze in elk geval wel in Melsele gisteravond. In die Beverse deelgemeente namen in totaal zowat 2000 mensen deel aan een heuse Halloweentocht.