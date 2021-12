De gemeentelijke basisschool De Hoge Geest in De Klinge, een deelgemeente van Sint-Gillis-Waas kreeg zowel afgelopen nacht als de nacht ervoor bezoek van een inbreker. De man, die gefilmd is door een bewakingscamera in de buurt, vernielde het beveiligingssysteem van de school en nam een heleboel computeronderdelen mee. Het is al de vierde inbraak in een week tijd in een school in De Klinge. Eerder deze week kreeg ook basisschool De Bron al twee keer dieven over de vloer. Ook daar werd het alarmsysteem onklaar gemaakt en werden er computers gestolen.