"De Ronde van Begijn" dompelt publiek onder in de wereld van de koers

Het is nog lang wachten, maar we hebben al opvallend nieuws uit de festivalsector. Rock Zottegem zal dit jaar plaatsvinden in juni, en dus niet in juli. Het festival is volgend jaar aan de 25ste editie toe, en dat wordt speciaal. Veel kan de organisatie daar nog niet over kwijt, maar de datum verandert dus. Het festival is op vrijdag 29 en zaterdag 30 juni, een week vroeger dan anders. Rock Zottegem gaat dus door voor Rock Werchter. Noteer het in uw agenda, als u een vaste bezoeker bent.