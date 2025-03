De pop gaat snel in vlammen op, maar Aalst blikt terug op geslaagde carnaval: "Had nog wat langer mogen duren"

Nog zo'n iconisch moment tijdens de driedaagse is de apotheose op dinsdagavond, de popverbranding. Voor de carnavalisten een pijnlijk moment. Want dan beseffen ze dat het bijna voorbij is. Samen zingen ze nog een laatste keer en vechten ze tegen de tranen als de pop begint te branden. Op de Grote Markt kwamen duizenden carnavalisten samen om dit moment te beleven, en om af te tellen naar de volgende editie.