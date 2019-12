'De Poortwachter' in de polders van Kruibeke

Kruibeke is een nieuw kunstwerk rijker. Vandaag werd 'De Poortwachter' in de polders geplaatst. 'De Poortwachter' is een kunstwerk van 10 meter hoog en weegt meer dan 3 ton. Het is een cadeau van het Polderbestuur. Dat was vroeger de vertegenwoordiger van de landbouwers in de polders. Maar die bevoegdheid bestaat nu niet meer. Als aandenken schenkt het Polderbestuur nu dit kunstwerk aan de gemeente, het derde al. Het kunstwerk is gemaakt door Paul Gees.