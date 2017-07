Na Denderleeuw, is er nu ook in Ninove en in Denderhoutem ongerustheid over een geplande leemontginning. In de 'Diepe Straten', pal achter een woonwijk, zal er leem ontgonnen worden over een oppervlakte van 3 hectare. En op diezelfde plaats zal er over een oppervlakte van 9 hectare nieuwe grond aangevoerd worden. De buurtbewoners maken zich zorgen over de herkomst van de nieuwe grond en de vrachtwagens die daarvoor door hun straten gaan rijden.