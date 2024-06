De plezantste bouwwerf van ons land ligt in Sint-Niklaas

Bouwbedrijf Tifre uit Sint-Niklaas heeft de 'Plezantste Werf van 't land'. Dat hebben Bouwunie en Liantis beslist. En die bekroning werd gevierd op het bouwbedrijf. De bouwvakkers van Tifre kregen een dj over de werkvloer en er werd gezorgd voor een hapje en een drankje. Volgens de werknemers is het nooit saai op het bouwbedrijf. Zo organiseert het bedrijf regelmatig kleine competities en uitdagingen om de boel op te vrolijken. Een goede teamgeest is bij het bouwbedrijf heel belangrijk. Bouwunie hoopt dat de wedstrijd, die nu voor de derde keer georganiseerd wordt, motiverend kan werken. Want het is niet gemakkelijk om personeel te vinden in de bouwsector.