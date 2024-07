De Pikkeling is begonnen! Bonte parade trekt door de Aalsterse straten

In Aalst is de Pikkeling officieel van start gegaan. Da's het jaarlijkse oogst- en folklorefeest dat altijd duizenden mensen naar de stad lokt. Het hele weekend zijn er tal van demonstraties en stoeten, en ook internationale muziek en dans. Vanmiddag gaven muziek- en dansgroepen uit Colombia, Tsjechië en Georgië al een voorsmaakje op de Grote Markt. In stoet trokken ze door de straten van Aalst. De verschillende volksdansgroepen uit de hele wereld laten de Aalstenaar kennismaken met de typische volksdans van hun land.