Vandaag vertrekken de baanwielrenners naar de Europese Spelen in Minsk. Onder hen ook Moreno De Pauw en Fabio Van den Bossche. Ze rijden de ploegenachtervolging en starten ook in de ploegkoers. Ervaring opdoen is het belangrijkste, maar in de onvoorspelbare ploegkoers is er misschien wel iets mogelijk.