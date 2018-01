Sport De Pauw en De Ketele winnen ook Zesdaagse van Rotterdam

Moreno De Pauw en Kenny De Ketele zijn er eindelijk in geslaagd om de lege plek in hun palmares in te vullen. Ze hebben gisteravond de Zesdaagse van Rotterdam gewonnen en dat na een ware demonstratie. En het werd een complete 'grandslam' voor de Oost-Vlaamse pistiers, want Jules Hesters en Bryan Boussaer schreven in de Ahoy de jongeren-zesdaagse op hun naam.