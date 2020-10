Niemand ontsnapt deze dagen aan de gevolgen van corona, ook de goed heilig man niet. Zo zal er dit jaar geen massa volk zijn om Sinterklaas te verwelkomen in z'n thuisstad Sint-Niklaas. En ook in het Huis van de Sint zijn jammer genoeg geen bezoekers welkom. Toch zal de Sint de vele kinderen niet in de steek laten. Via verschillende filmpjes, op televisie en ook online, zal hij er toch zoveel als mogelijk voor hen zijn. En er zal ook een grote sinterklaasshow te zien zijn op TV OOST.