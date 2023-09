De Padt stopt na 41 jaar met de politiek: "Toen ik minister werd, twijfelde ik of ik het wel zou kunnen"

Zondag is het zover, dan mogen de inwoners van Zwijndrecht mee de toekomst van de gemeente bepalen. Er is dan een niet-bindende volksraadpleging. Dé vraag is of er al dan niet een fusie moet komen met de naburige gemeenten Beveren en Kruibeke. Iedere inwoner van Zwijndrecht vanaf zestien jaar mag voor of tegen de mogelijke fusie stemmen. Er zijn twee stembureaus open van acht uur 's ochtends tot één uur 's middags. De mensen kunnen terecht in Ontmoetingscentrum 't Waaigat in Burcht en in Sporthal Den Draver. De gemeente hoopt dat er veel mensen komen stemmen. De uitslag van het referendum verwachten ze zondagmiddag tussen vier uur en zes uur. En we proberen het resultaat ervan zondag nog mee te geven in ons nieuws.