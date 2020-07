De Padt: "BK in Geraardsbergen is nog niet zeker"

En dan de sport. Volgens Guido De Padt, de burgemeester van Geraardsbergen, is het lang niet zeker dat er dit jaar wielerwedstrijden doorgaan in Geraardsbergen. Op 22 september wordt het Belgisch kampioenschap gereden, met onder meer een passage op de Muur van Geraardsbergen. En een week later wordt de BinckBank Tour gereden. Geraardsbergen is aankomstplaats van deze Belgisch-Nederlandse rittenkoers. De beslissing ligt in handen van de organisatoren, zegt De Padt. Maar als het van hem afhangt, is koersen geen goed idee nu de coronacijfers opnieuw stijgen.