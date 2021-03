De opruimkomsten van zwerfvuil kosten de stad Sint-Niklaas bijna 1 miljoen euro per jaar

In de Roggemansdreef in Lokeren is gisteravond brand gesticht. Dat gebeurde in één van de onbewoonde arbeidershuisjes die op de lijst van onroerend erfgoed staan. Er was heel wat rookontwikkeling en er deden zich ook enkele kleine explosies voor. De opgeroepen brandweer kreeg het vuur gelukkig snel onder controle. Op het gelijkvloers werden enkele achtergebleven meubelstukken in brand gestoken. Het is niet de eerste keer dat vandalen toeslaan en brand stichten. De politie deed nazicht in de buurt, maar van de daders is er voorlopig geen spoor.