De ochtend na de zware industriebrand in Temse: “Situatie onder controle, maar voor ons is dit een ramp”

Gisteravond was er een grote explosie in de Cyriel Buyssestraat in Lokeren. Acht jongeren werden gewond naar ziekenhuizen in de buurt gebracht om de zware brandwonden te verzorgen, één van hen zwaargewoond en één iemand verkeert in levensgevaar. Het medisch rampenplan werd afgekondigd en het huis is onbewoonbaar verklaard. De explosie is ontstaan in de nok van het huis en de oorzaak zou een gasfles zijn. Het parket en de politie is een onderzoek gestart.