De nieuwe coronamaatregelen kort en bondig samengevat

In sommige ziekenhuizen in ons land dreigt de komende weken tot 15 procent van de personeelsleden uit te vallen. Dat meldt koepelorganisatie Zorgnet-Icuro. Mogelijk komt daardoor de niet-essentiële zorg de komende weken onder druk te staan, als er personeel van andere afdelingen moet helpen bij de behandeling van COVID-19-patiënten. In de grote ziekenhuizen in onze streek zijn er momenteel 40 mensen met een coronabesmetting opgenomen in Sint-Niklaas. 3 ervan hebben intensieve verzorging nodig. In het AZ Sint-Blasius in Dendermonde zijn er 12 COVID patiënten, van wie 2 op intensieve. In Aalst zijn er in de 2 ziekenhuizen samen 37 patiënten met corona, van wie er 8 intensieve zorgen krijgen. En in Zottegem zijn er momenteel 15 patiënten opgenomen, van wie 2 op de intensieve afdeling. Volgens premier De Croo zijn er snel bijkomende maatregelen nodig om de situatie in de ziekenhuizen onder controle te houden. Morgen komt het overlegcomité bijeen om de langverwachte coronabarometer goed te keuren. Dat instrument koppelt precieze maatregelen aan de concrete situatie van de coronapandemie. En op dit moment zijn de cijfers voor ons land niet goed. Het aantal besmettingen is exponentieel aan het stijgen.