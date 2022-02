De Nederlander Fabio jakobsen wint Kuurne-Brussel-Kuurne

De Nederlander Fabio jakobsen heeft vandaag Kuurne-Brussel-Kuurne gewonnen. Hij won in een millimeterspurt van die andere spurtbom Caleb Ewan. De vroege vluchters worden op zo'n 60 kilometer van de finish weer opgeraapt door een uitgedund peloton. Onder impuls van Tiesj Benoot ontstaat er een nieuwe kopgroep, maar alles komt weer samen. Drie renners rijden dan nog voorop, maar worden door het aanstormende peloton net voor de finishstreep ingehaald. En dan is het sprinten voor de overwinning. Het is uiteindelijk Fabio Jakobsen die het haalt, voor Caleb Ewan. Er stonden ook enkele streekgenoten aan de start, waaronder Greg Van Avermaet, Oliver Naesen en Jasper De Buyst. Maar zij komen vandaag niet in het verhaal voor.