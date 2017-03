De natste, langste en veiligste Aalst Carnaval ooit

In Ninove, in de Lebekestraat, zijn gisteravond twee mensen zwaargewond geraakt na een frontale botsing. De twee auto's reden frontaal op elkaar in nadat één van de auto's van zijn rijvak was afgeweken. Door de klap werd één van de twee auto's in een akker gekatapulteerd. De Lebekestraat werd een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.