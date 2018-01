De Nacht Van Oilsjt Mjoezik is ideale voorbereiding voor carnaval

En daarmee sluiten we dit politieke luik af. Gisteravond is er brand uitgebroken in de kelder van een huis aan de Kerkstraat in Burst, een deelgemeente van Erpe-Mere is dat. De bewoonster wou met de haardroger aan de slag toen ze merkte dat die het niet meer deed. Toen ze in de kelder naar de zekeringkast ging kijken, merkte ze dat die in brand stond. De vrouw verwittigde de brandweer die de vlammen vrij snel kon blussen. Maar ondertussen had de rook zich over de woning verspreid. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar. De bewoonster heeft elders voorlopige opvang gevonden.