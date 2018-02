Sport De Muur in ere hersteld

embed

Zowel onder de renners als onder de toeschouwers werd er natuurlijk veel gepraat over de vernieuwde finale van de Omloop. De aankomst lag in Meerbeke. De Muur van Geraardsbergen had zijn rol als scherprechter in de finale. De mythische helling is daardoor in ere hersteld, vinden ze in Geraardsbergen.