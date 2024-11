'De Mooiste Halve' is sportieve uitdaging rond Donkmeer, volgend jaar richting de 2.000 lopers

Aan het Donkmeer in Berlare hebben 1.800 lopers vandaag hun sportschoenen aangetrokken. Het unieke parcours langs het Donkmeer en de Nieuwdonk, is het decor voor 'de mooiste halve'. Het is al de negende editie van de halve marathonwedstrijd. 21 kilometer leggen de lopers af langs de oevers van het meer. Al is er ook een wedstrijd van 6, 10 en 16, kilometer. De populariteit stijgt elk jaar. De organisatie mikt volgend jaar op 2.000 deelnemers, énkel al aan de start van de halve marathon.