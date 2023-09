In Aalst is de Sint-Martinuskerk de hele maand gesloten. Dat is nodig om de voorlaatste fase van de restauratiewerken te kunnen uitvoeren. De kerk wordt al enkele jaren grondig gerestaureerd en alles gebeurt in verschillende fases. Nu gaat de negende van tien restauratiefasen in. Maar vooraleer die voorlaatste fase kan starten, moeten er stellingen worden afgebroken en worden er stofdoeken omhoog gehangen. Daardoor is de kerk nu tot en met 7 oktober niet toegankelijk voor het publiek. De misvieringen vinden tijdelijk plaats in de Sint-Jozefskapel. In oktober zullen de misvieringen, doopsels, huwelijken en begrafenissen dan in het koorgedeelte van de Sint-Martinuskerk doorgaan.