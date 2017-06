De Lijn Oost-Vlaanderen legt extra bussen in tijdens examens

Goed nieuws voor wie al eens van Moorsel naar Aalst fietst want er komt een nieuw fietspad, afgescheiden van de rijweg. Op dit moment moeten de fietsers op de drukke weg rijden wat soms voor gevaarlijke situaties zorgt. Maar de stad, het Vlaams Gewest en De Lijn zijn nu overeengekomen om te investeren in een fietspad. Aalst zal in een eerste fase een aantal eigenaars onteigen zodat er ruimte komt voor een afgescheiden fietspad tussen de dorpskern van Moorsel en het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis. Wanneer de werken beginnen, is nog niet duidelijk.