De Lijn en stad Sint-Niklaas lanceren als eerste een P+R ticket voor 1 euro richting centrum

De openbaar vervoermaatschappij De Lijn lanceert samen met de stad Sint-Niklaas voor het eerst een zogenaamd park&ride ticket. Vanaf volgende week dinsdag, 8 oktober, kunnen reizigers daarmee makkelijk vanaan Waasland Shopping tot in het centrum geraken. Eerder was daar, aan de parking van Waasland Shopping, al een Hoppinpunt geopend, een plaats waar mensen vanuit hun auto kunnen overstappen op een fiets of op de bus om het centrum in te rijden. Vanaf 8 oktober kan dat laatste met een voordelig ticket van één euro, heen en terug. Het is 24 uur geldig en je kan er mee naar de winkelstraten, het station of naar het ziekenhuis, zonder verkeershinder. Sint-Niklaas is de eerste stad die zo'n park&ride ticket aanbiedt in samenwerking met De Lijn. Als het een succes wordt, dan kan het worden uitgebreid naar andere steden.