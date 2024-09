De liberalen van Open Lede trekken met Stijn Wille als lijsttrekker naar de gemeenteraadsverkiezingen

En dan zijn we bij ons dagelijkse blokje politiek aanbeland. In Lede heeft Open Lede z'n huiswerk klaar. De liberalen trekken met Stijn Wille als kopman naar de kiezer. Open Lede kwam in 2018 in de oppositie terecht, met vier zetels. Maar tijdens deze legislatuur verlieten twee gemeenteraadsleden de partij, waardoor er dus nog maar 2 zetels overblijven. Ondanks de tegenvallende resultaten bij de verkiezingen in juni, zijn de Leedse liberalen vastberaden om goed te scoren. Ze hebben de partij grondig vernieuwd en vertrekken vanuit een inhoudelijk verhaal met duidelijke principes. En dat is ook duidelijk te zien aan de campagneborden van de partij.