De legislatuur 2018-2024 in Zottegem

De voorbije legislatuur moest de coalitie het dus doen met een nipte meerderheid, en op het einde zelfs even met een minderheid. Het zorgt voor de nodige spanningen op de gemeenteraad. Maar dat houdt het bestuur niet tegen om de voorbije legislatuur sterk in te zetten op erfgoed, vernieuwing, en vergroening. Maar het kent ook problemen door onrust in het woonzorgcentrum, het dossier van de N42 dat maar niet opgelost raakt, en de vertraging van het stadionproject.