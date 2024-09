De legislatuur 2018-2024 in Zele

Het was een woelige bestuursperiode in Zele. De heraanleg van het marktplein en het nieuwe circulatieplan zorgen voor heel wat opschudding op politiek vlak. Ook de lokale handelaars en de inwoners uiten hun bezorgdheden. Er is onder andere geïnvesteerd in een nieuwe sporthal, brandweerkazerne en kleuterschool. Het nieuwe circulatieplan zorgt voor minder letselongevallen en de schoolomgevingen zijn veiliger gemaakt. Burgemeester Hans Knop wil focussen op de positieve punten en de nagtieve bijsturen.