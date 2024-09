De legislatuur 2018-2024 in Wetteren

Ook de inwoners van Wetteren kregen dus een nieuwe burgemeester de voorbije legislatuur. Mobiliteit was de voorbije zes jaren een belangrijk thema in de gemeente. Eén van de grote realisaties is de vernieuwde Zuidlaan, een belangrijke toegangsweg naar de gemeente. De laan is veiliger en groener gemaakt. Het omstreden circulatieplan zou deze legislatuur worden ingevoerd maar werd na felle druk afgevoerd. Uitstel of afstel? Afwachten of het circulatieplan wel gestemd geraakt de komende jaren. Ook de locatie voor een nieuwe Scheldebrug zorgt voor felle discussies in de gemeente. Een discussie die de volgende legislatuur verder gevoerd zal worden.