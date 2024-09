De legislatuur 2018-2024 in Stekene

Stekene heeft deze legislatuur geïnvesteerd in grote projecten. Het nieuwe gemeenschapscentrum is daar het grote voorbeeld van. De site, die eind november opent, zal een nieuwe bib, polyvalente ruimte en theaterzaal hebben. Ook het Zomerhuisproject werd gerealiseerd, de brasserie met fonteinen en speeltuin ging open in 2020. Vanuit de oppositie kwam er dan weer heel wat kritiek op de ruimtelijke ordening. Enkele bouwprojecten zouden volgens hen niet helemaal correct zijn toegewezen.