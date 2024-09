De legislatuur 2018-2024 in Sint-Lievens-Houtem

Er is best wat verloop geweest in de gemeenteraad. Nu is de vraag voor 13 oktober of Nieuw Houtem de absolute meerderheid behoudt in Sint-Lievens-Houtem? De gemeente ligt met haar glooiend landschap op de rand van de Vlaamse Ardennen en telt zo'n 10.000 inwoners. De afgelopen legislatuur heeft het bestuur extra ingezet op het beperken van de wateroverlast met het erosiebestrijdingsplan, ook de verkeersveiligheid is verhoogd, en er is ook uitgebreid geïnvesteerd in sportinfrastructuur. Zo is er een gloednieuw skatepark en een sportcomplex geopend.