De legislatuur 2018-2024 in Ninove

Eén van de grootste prioriteiten van het stadbestuur is de strijd tegen het onveiligheidsgevoel in Ninove. Er is de voorbije zes jaar dus heel wat geïnvesteerd in onder meer een groter cameranetwerk en meer blauw op straat. Daarnaast zijn bepaalde delen van de stad ook grondig vernieuwd, met als doel Ninove aantrekkelijker en groener te maken. Op economisch vlak is er een nieuw winkelpark en bedrijventerrein in de wortelstad bijgekomen. Maar enkele andere projecten, zoals een nieuwe bib en stadhuis, raakten dan weer niet van de grond.