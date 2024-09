De legislatuur 2018-2024 in Lokeren

Vanaf volgend jaar zal Lokeren officieel fuseren met buurgemeente Moerbeke. Een fusie die makkelijk tot stand kwam, en die ook gedragen is door de inwoners. Het was met voorsprong de belangrijkste politieke beslissing van de voorbije legislatuur. De afgelopen zes jaar heeft het bestuur niet stilgezeten. Het bouwde een nieuwe brandweerkazerne, het iconische postgebouw werd aangekocht en gerenoveerd, en met een nieuw bedrijventerrein aan de E17 trok de stad bedrijven en jobs aan. En wie wil gaan zwemmen in Lokeren, die kan dat sinds dit jaar in een gloednieuw zwembad.