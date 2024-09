In Lede is het grootste politieke feit in Lede de burgemeesterswissel. Want Roland Uyttendaele staat tijdens deze legislatuur de sjerp af aan Geertrui Van de Velde. Met haar aan het stuur zet de gemeente volop in op veilige schoolomgevingen en een nieuw Burgerhuis. Daarnaast moet Villa Felix een nieuwe hotspot worden voor de jeugd in Lede. Maar de komst van nieuwe seniorenflats, waar nood aan is, is dan weer zeer twijfelachtig.