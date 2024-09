De legislatuur 2018-2024 in Kruibeke

Het laatste anderhalf jaar van de bestuursperiode in Kruibeke werd er fel gediscussieerd over de fusie met Beveren en Zwijndrecht. De bouw van een nieuw gemeentehuis is doorgeschoven naar de volgende legislatuur en de invoering van het GAS-reglement is afgevoerd. De meerderheid in Kruibeke kwam op een eigenaardige manier tot stand, en halverwege de legislatuur wisselde de meerderheid ook nog eens van samenstelling en van burgemeester. Het was er dus nooit echt rustig. Maar de aankoop van de Duiventoren en de renovatie van het kasteel van Wissekerke zijn een goede zaak.